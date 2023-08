La tragedia è accaduta lo scorso 17 agosto a Livorno. Il piccolo Marcos ha perso la vita a soli 2 anni, dopo una caduta dallo scivolo. I medici credono che il piccolo abbia riportato un’emorragia cerebrale, ma sarà soltanto l’autopsia a confermare l’ipotesi. Sarà fondamentale capire se quella caduta dallo scivolo abbia inciso sul suo decesso.

Si trovava in vacanza a Livorno, insieme alla sua famiglia. È stata la sua mamma a raccontare cosa è accaduto. Stava giocando, come un normalissimo bambino, quando è caduto dallo scivolo. Marcos stava bene, nessuno lamento o sintomo che avrebbe potuto far preoccupare la sua mamma. Quella stessa sera è andato a dormire come sempre, ma alle 5 del mattino nella notte tra il 16 e 17 agosto, le sue condizioni sono precipitate.

Marcos portato in ospedale

La madre si è resa conto che il suo bambino di 2 anni perdeva sangue dalla bocca e così ha allertato i soccorsi. Gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto e hanno trasportato il minore in ospedale nel più breve tempo possibile. Purtroppo, nonostante i ripetuti i tentativi di rianimarlo, per Marcos era già troppo tardi. Poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, i medici sono stati costretti a dichiarare il suo decesso.

Il team ospedaliero crede che quella caduta dallo scivolo possa aver causato una lesione interna, che in seguito potrebbe aver portato ad una emorragia cerebrale. Al momento, sono in attesa dell’esame autoptico, i cui risultati potranno far luce su cosa sia davvero accaduto. Il corpo senza vita del bambino di 2 anni si trova nell’obitorio dell’ospedale, a disposizione delle autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine hanno ascoltato più volte la sua mamma, per ora non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Probabilmente, la donna era convinta di aver assistito ad una semplice e normale caduta dallo scivolo, di certo non poteva immaginare che quel giorno avrebbe perso per sempre il suo bambino di 2 anni.