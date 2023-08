Tragedia nella città di Milano, 28enne in bici travolta da un camion: è morta poco dopo l'arrivo dei medici sul posto

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella mattina di ieri, martedì 29 agosto, la vittima è una 28enne, che in quei minuti era in sella alla sua bici. Un camion l’ha investita e purtroppo all’arrivo dei medici, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno anche valutando se visionare i filmati di video sorveglianza.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di martedì 29 agosto. Precisamente in piazzale Medaglie d’Oro, all’incrocio con Porta Romana, nella città di Milano.

Per il momento le informazioni emerse su questo episodio sono ancora frammentarie. Le uniche cose certe, sono proprio che la ragazza in quei minuti era in sella alla sua bici.

Un 54enne era alla guida del suo camion, che appartiene alla ditta Euroscavi, stava cercando di girare proprio a quell’incrocio. Molto probabilmente anche la giovane stava cercando di fare la sua stessa manovra.

Tuttavia, forse per una distrazione, o perché è finita in un punto cieco del mezzo, l’uomo l’ha investita. Il signore si è presto reso conto del sinistro e di conseguenza si è subito fermato, per prestare i soccorsi.

Il decesso della 28enne dopo il sinistro

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari, che hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita. Però, a causa dei gravi traumi che ha riportato nel sinistro, la ragazza è deceduta poco dopo.

Ad aiutare gli agenti della Polizia Locale, sul luogo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Hanno lavorato a lungo per fare i rilievi del caso ed anche per mettere in sicurezza l’area.

Le forze dell’ordine molto probabilmente ora stanno visionando i filmati di video sorveglianza della zona, con la speranza di capire l’esatta dinamica del grave sinistro. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio così straziante.