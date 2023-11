Arrivata la condanna definitiva per Andrea Landolfi, accusato di aver ucciso la fidanzata Maria Sestina Arcuri

È arrivata la condanna definitiva nei confronti di Andrea Landolfi, il ragazzo accusato di aver messo fine alla vita della fidanzata 26enne Maria Sestina Arcuri.

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e confermato la stessa condanna già stabilita di giudici della Corte D’Assise D’Appello, ovvero 22 anni di reclusione.

Il delitto di Maria Sestina Arcuri, morta a soli 26 anni

Il delitto di Maria Sestina Arcuri risale al 2019. I due erano fidanzati da pochi mesi e quella notte la 26enne si trovava nella villetta della nonna di Andrea, a Ronciglione (Viterbo).

Insieme a loro, per trascorrere il week-end, c’era anche il figlio di lui, nato da una precedente relazione. Erano usciti per trascorrere la serata in un pub, ma al rientro a casa hanno iniziato a discutere. Alle 4 di quello stesso giorno, è arrivata una chiamata al 112. Maria Sestina era caduta dalle scale, era in gravi condizioni. Così, i soccorritori sono intervenuti nell’abitazione e l’hanno trasportata all’ospedale Belcolle di Viterbo. I medici hanno provato a salvarle la vita, l’hanno sottoposta ad un complicato intervento chirurgico. Purtroppo è morta dopo due giorni.

Si era inizialmente parlato di un tragico incidente, la difesa parlava di una caduta accidentale, la 26enne era scivolata. Versione confermata anche dalla nonna di Andrea. Ma dalle indagini è emerso ben altro.

I tre gradi di giudizio di Andrea Landolfi

Landolfi è stato arrestato e poi scarcerato in primo grado. Ma in secondo grado, i giudici hanno ribaltato la sentenza, dinanzi a prove schiaccianti contro il ragazzo. Nessun incidente, Andrea aveva afferrato e buttato giù dalle scale la sua fidanzata, volontariamente, durante una discussione.

La Cassazione ha ora emesso la sentenza definitiva, confermando quella già emessa dalla Corte D’Assise D’Appello. Andrea Landolfi è stato condannato a 22 anni di reclusione per il delitto di Maria Sestina Arcuri.