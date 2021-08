Arrivata la condanna per Verphy Kudi, la mamma della piccola Asiah Kudi, morta a 20 mesi dopo essere rimasta sola in casa

Dopo quasi 3 anni dalla morte della piccola Asiah Kudi, di soli 20 mesi, è arrivata la condanna per sua madre Verphy Kudi. La giudice che ha deciso di condannarla ad una pena di 9 lunghi anni, in più ha voluto anche parlare dell’irresponsabilità della donna nei confronti della bimba.

Una vicenda che ha fatto presto il giro del mondo e che ha spezzato i cuori di tutti. Nessuno riesce ad immaginare le sofferenze che ha vissuto la piccola, a causa di sua madre.

I fatti risalgono al 2019. Verphy era uscita nella serata del 5 dicembre, per festeggiare il suo 18esimo compleanno insieme ad alcuni suoi amici. Proprio per questo ha deciso di lasciare la figlia da sola in casa.

Quando è tornata nella serata dell’11 dicembre, ha scoperto che era ormai senza vita. All’arrivo dei soccorsi, inizialmente non ha ammesso la verità. Ha raccontato ciò che aveva fatto, solo dopo i risultati dell’autopsia.

La donna ha detto che ha trovato la figlia morta nel suo letto. Però, dall’esame autoptico è emerso che la piccola Asiah è deceduta per la fame e la disidratazione. Inoltre, aveva anche un’eruzione cutanea causata proprio dal pannolino.

Verphy Kudi è stata arrestata tempestivamente e sin da subito si è dichiarata colpevole. Solo nelle ultime ore, dopo un processo durato quasi 3 anni, è arrivata la condanna a 9 anni di reclusione.

Le parole della giudice sulla morte della piccola Asiah Kudi

Da ciò che è emerso dalle indagini delle forze dell’ordine, la madre era uscita nella serata del 5 dicembre e dopo aver trascorso del tempo in giro per i locali di Londra, è andata con alcuni suoi amici a Coventry, ad un concerto. Stavano festeggiando altri compleanni.

Christine Laig, la giudice che ha deciso la condanna della giovane madre, alla fine del processo ha voluto dire la sua opinione sulla triste vicenda. Ha dichiarato:

