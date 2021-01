Lascia la figlia da sola a casa per andare a lavorare: bimba trovata morta dopo 10 ore. Cosa è successo

Bimba morta nella cula dopo 10 ore: il papà la lascia sola per andare a lavorare

Tragedia a Wilner Belizaire di Orlando, in Florida. Una bimba è morta dopo essere rimasta da sola in casa, nella sua culla. Il papà, un ragazzo di soli 21 anni, ha raccontato di aver ricevuto una chiamata per un lavoro serale e, vista la sua spiacevole situazione economica, ha deciso di accettare.

Si è giustificato con le forze dell’ordine, confessando di aver cercato qualcuno che badasse alla piccola per tutto il pomeriggio. Non essendoci riuscito, ha pensato di lasciarla dormire da sola nella culla durante la notte. Al suo rientro però, dopo ben 10 ore, l’uomo si è reso conto che la piccola non respirava ed ha subito allertato i soccorsi.

Bimba morta: l’intervento degli operatori sanitari

All’arrivo dell’ambulanza, gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare la bambina, senza riuscirci. Il suo corpicino era ormai privo di vita. Non hanno potuto far altro, se non dichiarare il decesso della piccola.

Denunciato il papà ventunenne

Il ventunenne è stato condotto in caserma e sottoposto ad un lungo interrogatorio. A nulla sono servite le sue giustificazioni. Gli agenti delle forze dell’ordine lo hanno denunciato e arrestato. Adesso è in attesa di processo e rischia fino a 15 anni di reclusione per omicidio.

Il corpicino senza vita della neonata è stato posto sotto sequestro, in attesa dell’esame autoptico. Grazie ai risultati, gli inquirenti potranno capire la reale causa della sua morte.

Una tragedia che ha sconvolto l’intero paese e che in poche ore, si è diffusa in ogni parte del mondo. Tanta la rabbia per il gesto di un papà, che ha lasciato una bambina da sola per 10 lunghe ore, causando una morte che si sarebbe potuta evitare.

Ulteriori particolari, non saranno diffusi fino al termine delle indagini. Non è noto il nome del ragazzo, così come l’età della piccola o l’eventuale esistenza della sua mamma.

Notizia in aggiornamento.