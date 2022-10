Nella puntata di Mattino 5 News di lunedì 17 ottobre, l’avvocato della famiglia di Angela Celentano ha fatto un nuovo intervento. In quest’occasione ha voluto far sapere l’esito del test del DNA, eseguito sul corpo della donna che affermava di essere proprio la piccola scomparsa.

Ci sono ancora molte domande a cui la famiglia vuole trovare una risposta, visto che 26 lunghi anni che non hanno notizie della loro bimba.

Luigi Ferrandino è intervenuto di nuovo nella trasmissione ed ha spiegato che ora la pista più plausibile è proprio quello della ragazza che vive in America Latina. Il legale nella sua nuova intervista ha dichiarato:

Gli esiti arrivati sono negativi, non è Angela Celentano e non è nemmeno l’altra ragazza Santina Renda che noi pensavamo. Noi ci tenevamo a comunicarlo attraverso la vostra trasmissione, per correttezza.

C’è stata una serie di attacchi sui social per dire che volevamo comunicarlo in diretta tv per fare lo scoop. Ci tengo comunque a dire una cosa, non molliamo.

Continuiamo con la pista Sud Americana e cerchiamo di capire chi sia quella ragazza: abbiamo un’altra ipotesi, procederemo nei prossimi giorni con il test del DNA e speriamo non sia una bufala.