Nella mattinata di oggi martedì 9 marzo, è stata eseguita l’autopsia sul corpicino della piccola Edith, la bimba di 2 anni uccisa da sua madre. I risultati hanno dato un’ulteriore conferma a tutti i dubbi degli inquirenti, su ciò che hanno ipotizzato e su come sia morta la piccola.

CREDIT: FACEBOOK

Il dramma è avvenuto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo. Il primo a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine, è stato proprio il papà della bambina.

L’uomo nella notte, ha ricevuto un messaggio dalla moglie, con cui si sta separando, in cui le diceva di avvisare la polizia, poiché la figlia non esisteva di più. Di conseguenza il ragazzo si è subito spaventato.

Gli agenti sono arrivati in fretta nell’abitazione e la scena che si sono trovati davanti è stata davvero drammatica. La mamma era vicino al corpo della piccola Edith, con delle ferite lievi ed in uno stato di shock.

Nonostante la tempestività, i sanitari arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la bimba. Ne hanno potuto constatare solamente il decesso. Gli inquirenti hanno sottoposto a fermo la madre, Patrizia Coluzzi ed ora, grazie all’autopsia, i loro dubbi sono diventati certezze.

Com’è morta la piccola Edith

Nella mattinata di oggi martedì 9 marzo, i medici dell’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, hanno eseguito l’esame sul corpo della piccola.

Solo nel pomeriggio di oggi, hanno mandato i primi risultati ai procuratori Roberto Valli e Mario Venditti. I dottori dalla loro relazione hanno dichiarato che la bambina è deceduta per soffocamento, proprio come pensavano le forze dell’ordine.

La madre è l’unica indagata per l’omicidio volontario della piccola. Infatti dopo esser stata dimessa dall’ospedale, gli agenti hanno disposto il suo trasferimento nel carcere di San Vittore a Milano.

L’appartamento dove si è consumata la tragedia è posto sotto sequestro. Le forze dell’ordine stanno continuando con tutte le indagini del caso e stanno anche cercando di capire come erano i rapporti tra i due genitori. Patrizia Coluzzi ha denunciato il marito tre volte, per maltrattamenti. L’uomo invece l’ha denunciata a sua volta per calunnia e diffamazione.