È stato eseguito l’esame autoptico sulla piccola Andreea Maria Cretu, la bimba di soli 8 anni che ha perso la vita lo scorso 11 agosto, dopo un tragico incidente a Casale sul Sile, Lughignano.

La bambina si trovava in macchina con sua zia, quando la vettura guidata dalla stessa, si è scontrata con con una Fiat Tipo guidata da una donna di 50 anni. L’autopsia ha stabilito che la minore ha perso la vita a causa delle gravi lesioni interne, provocate dall’impatto violento. Secondo il medico legale, la valigia presente nella bagagliaio, subito dopo lo scontro, sarebbe finita la parte anteriore della vettura. E avrebbe spinto il seggiolino su cui si trovava Andreea Maria Cretu.

Adesso si dovrà procedere con una perizia cinematica, che stabilirà se la bambina di 8 anni era allacciata seggiolino in modo corretto, come previsto dalla legge, oppure no. Per il momento entrambe le conducenti sono accusate di omicidio stradale.

Il corpo senza vita della piccola Andreea sarà riconsegnato alla famiglia, che potrà darle un ultimo addio. Non è ancora nota la data dei funerali. I parenti hanno fatto sapere che la funzione sarà celebrata a Treviso e in seguito la bambina sarà sepolta nel cimitero di Mogliano Veneto, dove si erano trasferiti da poco.

La tragedia si è diffusa sul web rapidamente, lasciando tristezza e sconforto nel cuore di migliaia di utenti. La piccola non è la prima vittima delle strade italiane. Negli ultimi mesi sono tanti i giovani che hanno perso la vita in modo inaspettato.

Purtroppo, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola Andreea Maria Cretu. Nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Adesso bisognerà attendere i risultati della perizia cinematica, per capire se la bimba di 8 anni fosse legata o no al seggiolino.