Notizia stravolgente per tutti gli amanti del web e della piattaforma di video YouTube. Omar Palermo, conosciuto su internet con il nick name di Youtubo anche io, è morto all’età di soli 42 anni. Per lui è risultato fatale un infarto. Era ricoverato in una clinica in provincia di Cosenza, nella sua Calabria, dove si è spento lo scorso mercoledì 18 agosto.

Omar aveva pubblicato il suo primo video su YouTube circa 4 anni fa. Nelle prime clip caricate sul famoso social network raccontava semplicemente momenti normali della sua quotidianità. Poi, vedendo che il suo seguito iniziava a crescere, ha iniziato a pubblicarne sempre di più, fino ad arrivare alla straordinaria cifra di 600 mila iscritti sul suo canale.

La sua gentilezza, il suo viso simpatico e i suoi video, nei quali si divertiva e faceva divertire tutti i suoi fan, lo hanno reso in pochissimo tempo una delle star più apprezzate del web italiano.

Ora, quello stesso pubblico che lo seguiva e amava in vita, lo piange ed è sconvolto per la sua molto prematura scomparsa.

Davvero innumerevoli i messaggi che si possono trovare su tutti i social network in queste ore. Non solo fan, ma anche pagine verificate e colleghi del mondo YouTube hanno voluto stringersi al dolore della famiglia di Omar.

La morte di Omar Palermo

Omar Palermo era nato a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, 42 anni fa. Aveva problemi di obesità e circa due anni fa aveva scelto di sua spontanea volontà di interrompere la pubblicazione dei suoi video.

Era ricoverato da tempo alla clinica Tirrenia Hospital ex Triarico di Belvedere Marittimo. Ci era finito a seguito di una caduta in casa che gli aveva causato un infortunio alla gamba. Durante il ricovero era riuscito a perdere ben 55 kg, ma il dimagrimento non è bastato ad evitare l’arresto cardiaco che lo ha colpito mercoledì.

Oggi, venerdì 20 agosto, si terrà il funerale di Omar. I familiari e gli amici più cari potranno dargli il loro ultimo saluto nella chiesa di San Bartolomeo, a Rossano in Paese. A dare il triste annuncio della sua morte, ci hanno pensato il papà Antonio, il nonno Ferdinando Cosentino, i suoi zii ed i suoi cugini.