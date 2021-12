Sono arrivati i risultati dell’autopsia di Silvia Floris, la 32enne trovata senza vita nel suo letto a Barcellona, lo scorso 22 dicembre. Era stato il suo compagno, con il quale conviveva, ad allarmare i soccorsi. Ha raccontato che la sua fidanzata era andata a riposare, ma da quel letto non si è più rialzata.

La famiglia di Silvia Floris, residente a Portoscuso, in Sardegna, è subito volata a Barcellona ed ha preteso di sapere la verità.

Le autorità spagnole non hanno aperto alcuna indagine per omicidio, poiché secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che sul corpo della 32enne non sia stato rivelato alcun segno di violenza. Poche ore fa, è arrivata la notizia dei risultati dell’autopsia. Silvia Floris è morta a causa di un infarto a soli 32 anni.

Silvia Floris viveva a Barcellona

La ragazza si era recata all’estero per motivi di lavoro e aveva deciso di stabilirsi a Barcellona insieme al suo compagno. La famiglia ha raccontato che sarebbero dovuti tornare in Italia proprio per le feste di Natale e che avevano già comprato i biglietti.

La sorella Daniela, in un’intervista con l’Unione Sarda, ha raccontato che sua sorella Silvia ha sempre goduto di ottime condizioni di salute e che loro volevano soltanto la verità sulla causa della sua morte.

Dopo l’esame autoptico, per le autorità spagnole Silvia Floris è morta per un improvviso malore.

L’ultimo addio alla ragazza, verrà celebrato il prossimo 28 dicembre alle 15:30 nella chiesa di San Giovanni Battista di Portoscuso.

La famiglia metterà a disposizione una navetta gratuita per tutti coloro che arriveranno dal porto di Cagliari o dall’aeroporto di Elmas.

La notizia della morte di Silvia Floris ha sconvolto l’intera comunità e si è rapidamente diffusa sul web. Numerosi i messaggi di cordoglio e di addio pubblicati sui social network e accompagnati dalle foto della giovane 32enne.