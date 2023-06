Arrivati i risultati dell’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Denise Galatà, la 18enne scomparsa e poi trovata morta nel fiume Lao, durante una gita scolastica.

Stava facendo rafting con i suoi compagni e gli insegnanti. Il fiume ha iniziato ad agitarsi e il gommone si è scontrato contro un masso, facendo finire in acqua tre studenti. Due sono stati portati in salvo, ma Denise Galatà è stata trascinata via dalla corrente. Dopo ore, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il suo corpo ormai privo di vita. Era una ragazza di soli 18 anni, che amava la vita, amava ballare e frequentava la chiesa. La vicenda ha sconvolto tutti.

Denise Galatà deceduta per annegamento

Dopo l’esame autoptico, eseguito dall’anatomopatologo Biagio Solarino dell’Università di Bari, è emerso che Denise è deceduta per annegamento. Non ha potuto nulla contro la forza del fiume Lao.

La famiglia è ora in attesa del corpo della giovane, così da poter organizzare il suo ultimo addio. Oltre al dolore e all’immenso vuoto che ha lasciato la scomparsa di Denise Galatà, c’è anche tanta rabbia.

La Procura ha aperto un fascicolo di indagine per stabilire le responsabilità e scoprire se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Per il momento, sono 9 le persone finite nel registro degli indagati. Si tratta del presidente e del vicepresidente della società Canoa club Lao Pollino e delle guide presenti durante l’attività di rafting.

Una compagna di scuola, che si trovava con lei sul gommone e che è finita in acqua, ha raccontato che le acque del Lao, inizialmente, erano calme. Poi, all’improvviso i gommoni hanno iniziato a sfiorare i massi, avevano paura, è accaduto tutto in poco tempo. Ricorda di essere finita in acqua, di aver pensato di non farcela e di aver poi sentito qualcuno che la trascinava via, verso la salvezza. Denise purtroppo era già scomparsa.

Non era la prima volta che la scuola frequentata da Denise organizzava una gita del genere, non era mai successa una tragedia simile.

Per il giorno del funerale, il Sindaco ha proclamato lutto cittadino in segno di rispetto e di vicinanza per la famiglia di Denise Galatà.