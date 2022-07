Sono arrivati i risultati dell’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Michael Hafner, il ragazzo di 19 anni che era scomparso da domenica 29 giugno e che è stato poi trovato dopo tre giorni senza vita nel lago grande di Monticolo.

I risultati dell’esame autoptico hanno confermato la morte per annegamento. Michael Hafner aveva deciso di recarsi al lago insieme ad un amico, per trascorrere una domenica diversa, all’insegna del relax e della spensieratezza.

L’ultima volta che il suo amico l’ha visto, Michael era entrato in acqua con una tavola da sup. Quando si è reso conto che il 19enne era scomparso nel nulla, il coetaneo ha subito lanciato l’allarme ai soccorritori. Per giorni, i vigili del fuoco e i sommozzatori hanno lavorato instancabilmente per trovare il giovane. Anche tramite l’aiuto di elicotteri e droni. Fin quando non è arrivata una notizia straziante il successivo 29 giugno (tre giorni dopo la scomparsa): il ritrovamento di un corpo senza vita nel lago

Anche altri testimoni hanno raccontato di averlo visto entrare in acqua con una tavola stand-up-paddle.

L’amico è ancora sotto shock per quanto è successo. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Michael Hafner. Sin da subito, hanno pensato ad un malessere improvviso e ad una conseguente morte per annegamento. Un’ipotesi, quest’ultima, che è stata confermata dai primi risultati dell’esame autoptico.

Il funerale di Michael Hafner

L’ultimo saluto al diciannovenne è stato celebrato il 4 luglio alle 17:00 nella chiesa di Andriano.

La notizia ha gettato nel dolore e nello sconforto tutta la comunità. Tantissime persone si sono strette alla famiglia, straziata da una perdita improvvisa e inaspettata.

Michael voleva passare una giornata estiva al lago con la sua tavola. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella domenica si sarebbe trasformata in una tragedia. È ancora da capire come il 19enne sia morto annegato. Si pensa ad un possibile malore.