Una vera e proprio tragedia è quella avvenuta lo scorso venerdì 1 luglio. Michele Polesello e Lara Bisson erano andati in vacanza in moto, ma a causa di un incidente stradale, sono morti insieme, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarli.

I familiari quando hanno saputo la notizia, erano distrutti. Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare di vivere una perdita simile. Quei giorni per loro dovevano essere all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Michele Polesello di 46 anni viveva ad Oderzo, mentre Lara Bisson di 39, viveva a Noventa Piacentina. Entrambi erano nella provincia di Treviso.

Per fare una vacanza diversa dal solito hanno deciso di partire con la loro moto e fare il giro della Croazia. Tuttavia, è proprio mentre si trovavano della città di Beram, poco prima delle 13 di venerdì 1 luglio, è avvenuto l’impensabile.

Un uomo alla guida di un furgone Iveco, ha sorpassato un altro veicolo in una curva stretta e dove c’era il divieto di sorpasso. Michele Polesello purtroppo non è riuscito ad evitarlo e l’impatto è stato molto violento.

Di conseguenza il ragazzo è morto sul colpo per i traumi riportati. La fidanzata invece è stata trasportata in ospedale, ma anche lei ha perso la vita circa 24 ore dopo. Troppo gravi le ferite.

Le indagini per l’incidente in cui sono morti Michele Polesello e Lara Bisson

Le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto, hanno avviato un’indagine sull’accaduto. Lo scopo è proprio quello di capire come si è verificato il drammatico incidente tra il furgone e la moto.

Inoltre, hanno anche disposto l’autopsia sul corpo dei due turisti. Quindi per il rientro in Italia delle salme ci vorrà ancora diverso tempo.

I familiari quando hanno scoperto la notizia dal console italiano Fiume Davide Bradanini, erano a pezzi. Lo hanno saputo solamente poche ore dopo. La coppia stava insieme ormai da tempo e desideravano solo passare qualche giorno all’insegna del relax e della spensieratezza.