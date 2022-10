Davide Garzia, il ragazzo che uccise la madre Fabiola Colnaghi, non sarebbe stato in grado di intendere e di volere durante il delitto

Arrivato l’esito della perizia su Davide Garzia, il ragazzo di 23 anni che tolse la vita alla madre Fabiola Colnaghi nella loro abitazione di via della Vittoria 6 ad Aicurzio, in provincia di Monza e Brianza.

È stato stabilito che il giovane “era totalmente incapace di intendere e di volere” quando si è accanito contro la 58enne casalinga.

Il pm della Procura di Monza, dopo la considerazione di un soggetto pericoloso, ha revocato la misura cautelare in prigione e chiesto il trasferimento di Davide Garzia in una struttura psichiatrica.

È invece risultato capace di apparire davanti al giudice, dove secondo le ultime informazione emerse:

Verrà assolto dalle accuse di omicidio volontario aggravato e vilipendio di cadavere per infermità totale di mente.

Era lo scorso 21 aprile, quando il 23enne chiamò le forze dell’ordine. Chiese loro di recarsi subito alla propria abitazione, perché aveva appena tolto la vita alla madre.

Si era accanito sulla donna con calci e pugni, colpendola in varie parti del corpo, anche alla testa. Poi le aveva tagliato i capelli, le aveva sparso la candeggina sul corpo e aveva scritto con un pennarello diverse frasi sulle gambe e sulle braccia.

Davide Garzia: la confessione

Dopo l’arresto, Davide Garzia ha confessato il delitto della madre Fabiola Colnaghi. Viveva con la 58enne, non aveva un lavoro e non aveva mai avuto precedenti penali. Sette anni prima era stato in cura per depressione.

“Ero depresso e lei cantava”, così il 23enne si è giustificato con le forze dell’ordine. “Mi è preso il raptus”.

Gli amici e i familiari hanno raccontato che la madre gli chiedeva spesso di cercarsi un lavoro e di contribuire in casa, dove vivevano entrambi e il compagno della donna, che si era riaccompagnata dopo essere rimasta vedova. Ma ogni volta, il figlio reagiva in modo aggressivo verso il genitore.