Una tragedia immane è quella capitata all’ex calciatore Ashley Cain e a sua moglie Safiyya Vorajee. Azaylia, la loro bambina nata da pochi mesi e che fin da subito aveva presentato dei gravissimi problemi di salute, è morta. L’annuncio è arrivato direttamente sul profilo Instagram di Cain, che si è mostrato devastato completamente da questa perdita.

Credit: mrashleycain – Instagram

La vicenda ha avuto inizio ad agosto, quando l’ex calciatore inglese e sua moglie sono stati travolti dall’immensa gioia della nascita della loro bambina, la piccola Azaylia.

Pochi mesi dopo, il dramma. I dottori le hanno diagnosticato una grave forma di leucemia mieloide acuta.

Fin da subito la piccola ha iniziato dei trattamenti con delle cellule staminali, che inizialmente parevano anche funzionare.

Poi, dopo una tac di controllo, tutte le speranze si sono purtroppo sgretolate. L’esame ha evidenziato altri tumori gravi in tutto il corpo. Da lì la decisione dei dottori di dimetterla, per permetterle di vivere i suoi ultimi giorni a casa avvolta dall’amore della sua mamma e del suo papà.

Le abbiamo provate tutte, ma i medici dicono che potrebbe avere al massimo un paio di giorni di vita. Il nostro mondo è crollato. La scorsa settimana abbiamo fatto il test del midollo osseo. (…) I medici purtroppo ci hanno detto che non possono nemmeno sottoporla alle chemioterapie. Non possono fare più nulla per salvarla. Infatti quando ci hanno dato questa notizia, il nostro mondo è crollato. (…) Da quando l’abbiamo saputo sono passati 9 giorni e la nostra piccola sta ancora combattendo. Ci riempie le giornate di sorrisi, nonostante ciò che sta vivendo. Per noi è la testimonianza della forza che ha la nostro bambina.

Il tragico annuncio di Ashley Cain

Ashley Cain e sua moglie non si sono arresi mai. Non hanno mai fatto mancare sorrisi e amore alla loro piccola combattente. Hanno sperato fino alla fine in un miracolo assoluto che, alla fine, purtroppo non si è concretizzato.

Credit: mrashleycain – Instagram

Ieri, sull’account Instagram dell’ex calciatore è comparso l’annuncio che nessuno avrebbe mai voluto leggere. La piccola Azaylia non ce l’ha fatta e si è spenta per sempre. Ecco le commoventi parole di Ashley: