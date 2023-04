Tre indagati per la morte della 16enne Assunta Russo, morta in seguito ad un malore, dopo le dimissioni dall'ospedale

Sono in corso tutti gli accertamenti caso per la triste e straziante perdita di una 16enne, chiamata Assunta Russo. La giovane orfana di entrambi i genitori, ha accusato dei malesseri e gli zii l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, ma dopo i controlli l’hanno dimessa.

Tuttavia, poche ore dopo, mentre stava dormendo nel suo letto, l’hanno trovata ormai senza vita. I medici intervenuti per lei non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante decesso.

I fatti sono avvenuti nella giornata dello scorso 20 marzo. Precisamente comune di San Marcellino, che si trova nella provincia di Caserta. Assunta aveva perso da poco tempo entrambi i genitori e viveva con gli zii.

In quella giornata aveva malesseri vari, alle gambe e si sentiva spossata. I due signori si sono subito preoccupati ed è per questo motivo che hanno deciso di trasportarla all’ospedale Moscati di Aversa.

Una volta lì i medici l’hanno sottoposta a dei controlli del caso. Tuttavia, Assunta ha iniziato a sentirsi meglio ed i medici dagli esami, non hanno trovato anomalie. Per questo motivo hanno deciso di rimandarla a casa.

Ha deciso di andare a riposare nel suo letto, ma è proprio qui che poco dopo gli zii l’hanno trovata ormai esanime. Hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le indagini per il decesso di Assunta Russo

La stessa Procura locale ha deciso di avviare un’indagine. Per questo motivo hanno deciso di iscrivere due medici ed anche un’infermiera dell’ospedale sul registro degli indagati.

Hanno disposto l’autopsia sul corpo della 16enne, anche per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. Sarà conferito l’incarico al medico legale in queste ultime ore.

Gli inquirenti ora stanno cercando di fare chiarezza su questo episodio, che purtroppo ha portato alla prematura scomparsa di una ragazza molto giovane, che aveva già sofferto molto nella sua vita. In tanti sono sconvolti da questa perdita così improvvisa.