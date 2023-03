Dramma a Castelfiorentino, 16enne muore in ospedale, dopo un improvviso malore in classe: il post della scuola

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella giornata di martedì 22 marzo, nel comune di Castelfiorentino. Purtroppo un 16enne ha avuto un malore mentre era in classe ed è deceduto poche ore dopo il suo ricovero in ospedale, nel reparto di terapia intensiva.

Una notizia che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Nessuno di loro si aspettava di vivere una perdita simile, in un momento in cui il ragazzo era con i suoi compagni.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 22 marzo. Precisamente nella scuola superiore Enriques, che si trova a Castelfiorentino, in provincia di Firenze.

Il ragazzo era in classe e stava seguendo una lezione con l’insegnante e i suoi compagni. Fino a quel momento per loro sembrava essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso il giovane ha iniziato ad accusare un malore improvviso. I presenti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che dopo essere arrivati sul posto, hanno stabilizzato il ragazzo e poi lo hanno trasportato in ospedale.

Purtroppo è proprio nel nosocomio Careggi, che dopo il ricovero in terapia intensiva, il 16enne ha esalato il suo ultimo respiro. La scuola per mostrare cordoglio alla famiglia e per annunciare la triste notizia, ha pubblicato un post sui social.

16enne deceduto dopo il malore: il messaggio dell’istituto

Da ieri abbiamo aperto una unità di crisi con la psicologa scolastica per il supporto ai compagni di classe e al docente ed ai collaboratori scolastici. Tutti noi abbiamo trascorso il resto della giornata ed anche la notte, in angoscia, in attesa di un miracolo, ma così non è stato. Oggi tutta la comunità scolastica piange la perdita di una giovane vita. Troppo presto e così proditoriamente sottratta all’amore della sua famiglia e dall’affetto di tutti noi.