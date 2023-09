Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 settembre, nella provincia di Asti. Ad avere la peggio purtroppo un padre di 49 anni, che è deceduto sul colpo, mentre era in bici con il suo bambino di appena 6 anni, che era con lui.

La dinamica di questo incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono a lavoro per capire cosa è successo. Hanno posto sotto sequestro entrambi i veicoli coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 23 settembre. Precisamente nel comune di Antignano, che si trova nella provincia di Asti.

L’uomo chiamato Enrico Montanera quel pomeriggio era uscito con il figlioletto per fare una passeggiata in bici. Lavorava come tecnico radiologo all’ospedale di Asti e per loro tutto stava procedendo normalmente.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un signore di 72 anni, alla guida del suo furgone, ha travolto i due che erano in sella alle loro biciclette.

La situazione è apparsa disperata sin da subito. Per questo sia l’automobilista che altri passanti si sono fermati per prestare i primi soccorsi del caso ed hanno chiesto l’intervento dei sanitari, che sono arrivati sul luogo dell’incidente in pochi minuti.

Il decesso del padre di 49 e le condizioni del figlio dopo il sinistro

I medici intervenuti sul posto, purtroppo non hanno potuto fare nulla per il giovane papà, che a causa dell’impatto è deceduto sul colpo. Il figlioletto invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita, di Torino.

In un primo momento anche le sue condizioni sono apparse molto gravi. Però nella giornata di lunedì 25 settembre la bella notizia, lo hanno dimesso dalla terapia intensiva ed è sveglio e vigile.

Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. L’ipotesi più plausibile è che l’automobilista abbagliato dal sole li ha travolti. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte ai loro familiari, colpiti dall’improvvisa e straziante perdita.