Si è spenta a 7 anni Aurea Morales, a causa di una complicazione del Covid Aurea Morales, si è spenta a 7 anni: la famiglia ha voluto lanciare un appello per tutti i genitori

La piccola Aurea Morales si è spenta a 7 anni. È risultata positiva al Covid e le sue condizioni si sono aggravate drasticamente. L’intera comunità di Durham, nel North Carolina, è sconvolta da questa tragica ed inaspettata perdita. È stata proprio la sua famiglia a renderlo noto tramite i media locali, con l’intento di lanciare un messaggio per tutti i genitori.

Negli Stati Uniti, nonostante il passare del tempo, il numero dei decessi e dei contagi è ancora molto elevato e tutta la popolazione è in allarme.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola Aurea si è spenta dopo diversi giorni di agonia. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

La bimba è risultata positiva al Coronavirus ed era in auto isolamento domiciliare, con tutti i suoi familiari, poiché anche loro avevano contratto il virus.

Le condizioni della piccola si sono aggravate drasticamente e per questo è stata ricoverata in ospedale, ma subito dopo è entrata in coma. Durante quei giorni i medici hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvarla.

Però, poco dopo è sopraggiunta una complicazione rara ed improvvisa, che non le ha lasciato scampo. L’infezione era arrivata fino al cervello, danneggiandolo e secondo il racconto dei media americani, ha iniziato a gonfiarsi ed è stato in quel momento, che il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

È stata proprio la famiglia a voler rendere pubblica la vicenda, poiché hanno voluto lanciare un messaggio per tutti i genitori. Vogliono chiedere a tutte le altre persone, di non prendere alla leggera questo virus e di usare tutte le dovute precauzioni.

La sorella di Aurea, Jennifer Jano Morales in un’intervista ha dichiarato: “È successo così in fretta che non ho potuto nemmeno dirle addio!” I dottori hanno cercato di fare il possibile, ma tutti i loro tentativi alla fine si sono rivelati vani.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Tpi