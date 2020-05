Coronavirus, papà e bimba positivi al virus: soli e in isolamento Coronavirus, papà e bimba positivi al virus: il racconto del papà su ciò che è accaduto..

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa ed ha creato preoccupazione in tutto il mondo, per il numero dei decessi e dei contagi arrivato a livelli molto elevati. Nelle ultime ore, è stata resa pubblica un’altra vicenda: papà e bimba di un anno sono positivi al virus ed ora sono in isolamento, lontani da tutta la famiglia.

Domenico ed Eleonora sono in quarantena all’albergo Marriot, vicino al Policlinico Gemelli di Roma, dove i sanitari si prendono cura di loro e fanno di tutto per cercare di aiutarli.

Il dramma di questa famiglia è iniziato l’11 aprile, quando l’uomo che aveva tosse e febbre da diversi giorni, è risultato positivo al tampone del Covid.

Si è messo in malattia e subito dopo in quarantena. A turno, anche la moglie e tutte e due le sue figlie sono state sottoposte al test. La donna e la bambina più grande di due anni e mezzo, sono risultate negative, mentre la piccola Eleonora è risultata positiva. Il 22 aprile sono stati ricoverati all’ospedale Bambino Gesù e, poco dopo, sono stati trasferiti al Marriot per continuare il loro isolamento. Sono sotto costante controllo medico ed il papà e la bambina passano insieme tutto il tempo.

Domenico in un’intervista ha raccontato: “La giornata per me è tutta dedicata a lei, è fatta di una routine un po’ straordinaria, di cose semplice, in cui cerco di intrattenerla, di inventare giochi per lei, di colmare la nostalgia della sua casa e della mamma.

Mi ritrovo a fare cose che di solito fa mia moglie, non me l’aspettavo e per me è diventato un modo nuovo di essere padre.

Chissà se riesco a farla camminare. Mi sembra che manchi poco, lei si alza sempre in piedi, si appoggia ma ogni tanto si lascia. E’ un attimo. Quando il suo tampone è risultato positivo è stato il momento più brutto, ci dicevano di stare tranquilli, che ai bambini non prende, poi è arrivato il risultato. E’ stato un colpo al cuore!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.