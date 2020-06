Auronzo, bimbo scappa di casa: trovato dai carabinieri Auronzo, scappa di casa bimbo di 4 anni: salvato dai carabinieri, che lo hanno notato mentre stavano attraversando la strada

Una vicenda davvero incredibile è avvenuta nella serata di domenica 31 maggio. Un bimbo di soli 4 anni è scappato solo dal suo appartamento, senza che i genitori se ne rendessero conto. Lo hanno trovato i carabinieri, mentre stava attraversando la strada, scalzo. Il tutto alla fine si è concluso nel migliore dei modi.

Un evento incredibile, ma che per fortuna ha avuto un bellissimo lieto fine. La mamma ed il padre, infatti, lo hanno potuto riabbracciare dopo pochi minuti.

Il fatto è avvenuto a Auronzo, un piccolo comune in provincia di Belluno. La famiglia di Conselvo, era andata in quel posto, per trascorrere il weekend festivo.

All’improvviso, nella serata di domenica, i carabinieri, che stavano facendo il loro giro di perlustrazione, hanno notato il piccolo che era solo.

Stava attraversando la strada e non aveva nemmeno le scarpe. Ovviamente si sono subito fermati, per capire cosa stesse accadendo e mentre stavano provando a rintracciare i genitori, gli hanno anche offerto il gelato.

Una vicenda incredibile, che si sarebbe potuta trasformare in tragedia, se non fossero intervenuti in fretta i due agenti! A raccontarla sui social, è stato proprio il sindaco del posto, Tatiana Pais Becher, in un post su Facebook. Ecco cosa ha scritto:

“Ieri sera, ho assistito ad un’avventura, fortunatamente a lieto fine, in centro ad Auronzo, per un bimbo di 4 anni. Era arrivato in paese con la famiglia per trascorrere il ponte del 2 giugno ed era uscito di casa senza preavviso ed incurante dei pericoli della strada.

Non trovo le parole per ringraziare la pattuglia dei carabinieri in servizio, che l’hanno notato mentre scalzo attraversava la strada, da solo ed in pieno centro, senza che i genitori si fossero accorti della sua uscita dal portone!”

Il tutto alla fine si è concluso nel migliore dei modi e per la mamma e il papà c’è stato solo un grande spavento!