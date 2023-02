Grave lutto per l'attrice di Hollywood Sharon Stone: il fratello Patrick Joseph è morto, perse il figlio di 11 mesi nel 2021

Un altro gravissimo lutto è quello che ha colpito l’attrice Sharon Stone. Purtroppo il fratello minore di 57 anni Patrick Joseph ha perso la vita a causa di una patologia cardiaca, che non gli ha lasciato scampo, cosa è successo davvero è ancora un mistero.

La star di Hollywood ha voluto pubblicare un video sui social per confermare la triste notizia e la grave perdita che ha colpito di nuovo la sua famiglia.

Patrick Joseph aveva 57 anni e nel 2021, ha perso il figlioletto di soli 11 mesi, chiamato River. In quell’occasione la zia in diversi post sui social ha chiesto ai suoi molti follower di pregare per il bambino.

Purtroppo ha avuto un’insufficienza di organi, che alla fine non gli ha lasciato scampo. L’uomo da un po’ di tempo soffriva di una patologia cardiaca e purtroppo nella giornata di domenica 12 febbraio ha perso la vita in Pennsylvania.

Non è ancora chiaro se l’uomo è deceduto in ospedale o nella sua abitazione. La sorella prima di pubblicare delle stories su Instagram ha voluto pubblicare un post con delle foto che li ritraggono insieme.

Nel post ha scritto: “Rip, rest in peace!” Da quel momento sono davvero tante le persone che hanno voluto scrivere un commento di affetto e vicinanza, visto il nuovo e grave lutto subito per la famiglia.

Il video di Sharon Stone sul decesso del fratello

La stessa attrice poche ore fa ha voluto pubblicare un video sui social, in cui spiega che ha il cuore a pezzi per la perdita subita. Era in lacrime e nella clip ha detto:

È vero, ho perso mio fratello. Negli ultimi anni insieme abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita. Vi chiedo di pregare e di continuare ad essere gentili con noi.

Da quel momento sono tante le persone che stanno cercando di mostrare vicinanza alla donna ed a tutti i suoi cari. L’attrice purtroppo ha subito due gravi lutti nel giro di meno di due anni.