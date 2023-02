Quello del Comandante Hurst in Scuola di Polizia resterà per sempre il ruolo più iconico interpretato da George R. Robertson

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia della scomparsa di un grande attore, con una carriera lunghissima ad Hollywood, che si è spento lo scorso 29 gennaio all’età di 89 anni. Si tratta di George R. Robertson, noto per decine di ruoli, ma soprattutto per quello del Comandante Hurst, interpretato in tutti e sei i capitoli della fortunata saga di Scuola di Polizia.

Un giorno molto triste quello di ieri, per i tantissimi appassionati di cinema comico. Proprio ieri infatti si è diffusa la notizia della scomparsa di un attore amatissimo dal pubblico, con alle spalle oltre 60 anni di ottima carriera.

Si tratta di George R. Robertson. Nato in Canada il 20 aprile del 1933, ha trovato la sua fortuna negli Stati Uniti e in particolare ad Hollywood, terra nota in tutto il mondo per il cinema.

A dare la notizia della sua scomparsa ci ha pensato la sua famiglia, che in una nota pubblicata sui social network ha aggiornato i fan del triste evento, spiegando che il compianto George se ne è andato lo scorso 29 gennaio, all’età di 89 anni.

Nella nota, la famiglia ha chiesto che venga rispettata la privacy in questo momento difficile e non è scesa nei particolari riguardo alle cause che hanno decretato il decesso dell’attore.

I ruoli di George R. Robertson

Come detto sono tantissimi i ruoli interpretati da George R. Robertson nell’arco della sua lunghissima carriera.

Nel 1995, ad esempio, ha interpretato l’ammiraglio William Lehay nella serie televisiva “Hiroshima“. Nel 2003 ha invece vestito i panni del senatore William Fulbright in “The Pentagon Papers“.

Diversi le comparsate in film che sono stati candidati al Premio Oscar, come “Airport” del 1970, “Torna Rai” del 1979 e “JFK – Un caso ancora aperto” del 1991.

Il ruolo che però lo ha reso letteralmente immortale e per il quale verrà sempre ricordato, è senza dubbio quello del Comandante Hurst nella fortunatissima saga comica di “Scuola di Polizia“.

Panni, quelli del Comandante Hurst, che ha vestito dal primo film del 1984, all’ultimo, intitolato “Scuola di Polizia – Città sotto assedio”, uscito nelle sale cinematografiche nel 1989.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che ex colleghi, amici del mondo dello spettacolo e semplici fan hanno pubblicato sul web nelle scorse ore.