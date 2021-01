Auto con a bordo 4 ragazzi va fuori strada: muore 19enne

Per cause ancora da accertare, un'automobile finisce fuori strada: l'impatto è fatale per una giovanissima

Quando smetteranno di esserci le vittime della strada? Nonostante da anni le autorità stiano portando avanti una campagna di sensibilizzazione, fin nelle scuole, ancora oggi gli episodi tragici accadono. Il che fa probabilmente ancora più male, nel momento in cui la persona a perdere la vita, Irene Trifilio, era giovanissima.

Irene Trifilio non ce l’ha fatta

Venerdì 8 gennaio 2021 in Calabria, a Cosenza, è avvenuto l’incidente automobilistico, dalle quale non ne è uscita viva Irene Trifilio, una ragazza di appena 19 anni. Nel pomeriggio una Renault Twigo con a bordo 4 amici stava viaggiando lungo la SS 18, quando è improvvisamente uscita di strada tra San Nicola Arcella e Scalea.

Due in condizioni gravi

L’impatto ha causato la morte sul colpo della diciannovenne, mentre gli altri tre passeggeri, due ragazzi e una ragazza, che erano sul veicolo con lei hanno riportato ferite. Due di loro sono stati trasferiti in ospedale d’urgenza e attualmente sono in condizioni gravi.

Le modalità sono tuttora in fase accertamento, poiché si è acclarato che non c’è stato nessun genere di collisione con altre vetture o corpi estranei. I vigili del fuoco e i carabinieri della sezione di Scalea si sono rapidamente recati sul posto.

Impedito l’accesso per diverse ore

I primi si sono velocemente adoperati per estrarre i giovani dalle lamiere dell’auto distrutta e per liberare la strada togliendo il mezzo. A causa di ciò è stato necessario impedire per diverse ore l’accesso al tratto. Una volta messa la zona in sicurezza, il personale dell’Anas ha raggiunto il luogo per procedere al ripristino della viabilità.

Irene Trifilio: seconda scomparsa sulla Statale 18

Il caso è stato assegnato ai carabinieri, guidati dal capitano Andrea Massari, che hanno dato il via alle indagini e contattato il pm. Irene Trifilio è la seconda persona scomparsa, nelle ultime settimane, mentre si trovava in viaggio sulla Statale 18 della costa tirrenica