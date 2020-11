Tragedia a Cagliari nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 novembre. Due giovanissimi, un ragazzo da poco diciottenne e una ragazza di 17 anni, a bordo dell’automobile guidata dal giovane, si sono schiantati contro un rimorchio di un trattore. L’alta velocita, alla quale pare che stessero procedendo, non gli ha lasciato scampo.

Lui, Steven Carbini, 18 anni, nato in Germania ma che viveva a Cagliari da molto tempo. Lei, Angelica Angulo di 17 anni, originaria del Costa Rica ma nata e cresciuta nel capoluogo sardo. Sono questi i nomi delle due vittime del tragico incidente avvenuto nel sud della Sardegna, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 novembre.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, pare che la Mercedes guidata dal 18enne, stesse procedendo ad una velocità elevata sulla Statale 196 in direzione Villacidro. Inoltre, pare che il ragazzo fosse in procinto di compiere un sorpasso azzardato. Inaspettatamente, il giovane ha trovato davanti a se un trattore, sul cui rimorchio si è schiantato con tremenda violenza.

La classe A sulla quale viaggiavano è andata completamente distrutta e a nulla è servito l’intervento tempestivo dei soccorritori. Sul posto, oltre ai testimoni oculari, che a prima vista avevano già capito la gravità della situazione, sono accorsi i Vigli del Fuoco, i Carabinieri e due ambulanze. Per i due giovani, però, non c’è stato assolutamente nulla da fare. Sono entrambi morti sul colpo, a causa del forte impatto tra la loro auto e il trattore.

La terza persona coinvolta nell’incidente, il conducente del mezzo agricolo, è stato traportato in ospedale in codice rosso, come prevede il protocollo in questi casi. Tuttavia, l’uomo non sembra essere in pericolo di vita.

La ragazza di Cagliari era incinta

Alla tragica notizia della morte dei due giovanissimi, se ne è aggiunta un’altra che aggrava ancor di più la vicenda.

A quelle di Steven e Angelica, in realtà, si aggiunge una terza vita che è stata spezzata prima ancora di venire al mondo. Infatti, la giovane aveva scoperto da alcune settimane di essere incinta e di trovarsi al quarto mese di gravidanza.

Un incidente che ha sconvolto le famiglie e la comunità intera, e sulla cui dinamica gli inquirenti cercheranno di fare maggiore chiarezza.