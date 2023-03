Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella notte di sabato 4 marzo. Purtroppo ad avere la peggio due ragazze di 19 e 17 anni, chiamate Eralda Spahllari e Barbara Brotto. All’arrivo dei medici per entrambe non c’è stato nulla da fare.

Al momento l’intera comunità è in lutto per queste perdite così improvvise e strazianti. In tanti stanno scrivendo dei messaggi sui social per ricordarle.

Eralda e Barbara erano uscite con un gruppo di amici, erano 8 ragazzi di circa 20 anni. Erano a bordo di due macchine, una BMW ed una Volkswagen Polo. Volevano passare del tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Le due ragazze erano a bordo della BMW, alla guida c’era un loro amico di 19 anni. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il giovane ha perso il controllo del mezzo. Mentre si trovava in via Sant’Antonio, a Motte di Livenza, in provincia di Treviso. Dopo esser usciti fuori strada, hanno finito la corsa contro un albero.

Gli amici a bordo dell’altra auto erano subito dietro di loro. Infatti hanno assistito a tutta la scena e sono stati proprio loro a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

I medici sono arrivati subito sul posto. Con l’aiuto dei Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare tutti e 4 i ragazzi che erano rimasti incastrati nelle lamiere del veicolo.

Il decesso Eralda e Barbara dopo il sinistro

Tuttavia, per le due amiche non hanno potuto far nulle. Entrambe hanno perso la vita sul colpo, a causa della gravità del sinistro. I due amici che erano nella stessa auto, sono ricoverati in ospedale e le loro condizioni risultano essere gravi.

Nel frattempo, le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno interrogando anche i ragazzi che erano a bordo dell’altra vettura.

Eralda Spahllari viveva nella provincia di Treviso da diversi anni ormai, ma aveva origini greche. Aveva solamente 19 anni. Barbara Brotto, invece, aveva 19 anni e viveva nel comune di Oderzo.