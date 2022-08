Un bilancio davvero drammatico è quello dell’incidente avvenuto domenica notte, vicino Chicago. Una giovane mamma di appena 31 anni, ha perso la vita insieme ai suoi 5 figli. Si sono scontrati con una macchina che procedeva contro mano e l’impatto è stato fatale.

I medici intervenuti purtroppo non sono riusciti a fare nulla, poiché i due veicoli hanno preso fuoco e le vittime sono morte incastrate nelle lamiere.

In tanti in queste ore stanno scrivendo sui social dei messaggi di cordoglio, come se quelle parole potessero lenire il dolore per queste perdite. Il padre di famiglia invece, è ricoverato in condizioni molto gravi.

Il drammatico incidente stradale è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica 31 luglio. Precisamente sulla Interstate 90, vicino Hampshire, nell’Illinois, nei pressi di Chicago.

La famiglia composta da 7 persone era a bordo di un mini van. Alla guida c’era il papà ed erano diretti a casa. Tuttavia, ad un certo punto si sono scontrati con una macchina, guidata da una 22enne e l’impatto è stato fatale.

I due veicoli hanno preso fuoco e nessuno è riuscito a sopravvivere. Purtroppo i sanitari intervenuti, non sono riusciti a fare nulla per salvarli. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.

Mamma e 5 figli morti nell’incidente, la dinamica

Gli agenti arrivati sul luogo in cui è avvenuta la tragedia, al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che la 22enne Jennifer Fernandez abbia imboccato la strada contro mano.

L’uomo alla guida del mini van non è riuscito proprio ad evitarla. A causa del violento impatto il papà è stato sbalzato fuori dal veicolo e dopo giorni di ricovero, anche lui non non ce l’ha fatta, mentre la moglie ed i piccoli sono rimasti incastrati nelle fiamme. I bambini avevano un’età compresa tra i 13 ed i 7 anni.

Lauren Dobosz invece ne aveva 31 anni e tutti l’hanno descritta come una donna e mamma speciale. Sui social sono tante le persone che hanno scelto di scrivere un messaggio per ricordarla. In uno di questi c’era scritto: “Eri una mamma bravissima!”