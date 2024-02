In questo ore sono in corso tutte le indagini da parte della Procura di Reggio di Calabria, per il sinistro che ha portato ai decessi dei due 23enni. Si chiamavano Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, erano appena usciti dal locale, in cui la ragazza ha festeggiato il suo compleanno.

Con loro c’era anche il cugino 20enne del ragazzo, che al momento si trova ricoverato all’Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e le sue condizioni risultano essere gravi.

Gessica e Francesca erano fidanzati da un po’ di tempo. In quella sera erano usciti con altri amici, per festeggiare il compleanno della ragazza ed in questa occasione, lui le aveva anche chiesto di sposarla.

Lei ne era felice ed ovviamente ha subito risposto di si. Hanno pubblicato anche questo momento così speciale, sui social. Nessuno però avrebbe mai immaginato che pochi minuti dopo sarebbe avvenuto l’impensabile.

Una volta usciti dal locale ed aver salutato tutti gli altri, sono risaliti a bordo della loro macchina. Era una Fiat 500 vecchio modello.

Le indagini ed il sinistro in cui sono deceduti i due 23enni

Francesco Giovinazzo aveva 23 anni e lavorava come operaio in un’azienda del posto. Da ciò che è emerso dalle prime informazioni, il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida ed era anche senza assicurazione sul veicolo.

In queste ore i medici stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, per capire se era alla guida della macchina sotto l’effetto di alcol o altre sostanze.

Il sinistro per i tre ragazzi è avvenuto nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. Precisamente nel centro abitato di Rosarno. Erano tutti a bordo della stessa macchina e probabilmente stavano tornando alle loro abitazioni.

Quando all’improvviso, l’automobilista ha perso il controllo della macchina. Dopo essere usciti fuori strada purtroppo, hanno finito la corsa contro un pilone che costeggia la carreggiata. All’arrivo dei sanitari, per i due 23enni non c’era ormai più nulla da fare.