Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella notte, nella provincia di Reggio Calabria. Purtroppo due 23enni, appena usciti dal compleanno in un locale del posto si sono scontrati contro un pilastro, all’arrivo dei medici, per loro non c’era ormai più nulla da fare.

Un terzo ragazzo invece, è rimasto ferito ed ora si trova all’ospedale Metropolitano e le sue condizioni risultano essere molto gravi. I dottori hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Rosarno, che si trova nella provincia di Reggio Calabria.

I tre amici erano appena usciti da un locale del posto. La ragazza deceduta aveva festeggiato il suo 23esimo compleanno con il resto della sua comitiva. Una volta salutati, stavano rientrando alle loro abitazione.

Tuttavia, è proprio mentre erano a bordo della Fiat 500, che la persona alla guida ne ha perso il controllo. Purtroppo una volta usciti fuori strada, si sono scontrati contro un pilastro che costeggia la carreggiata, in mezzo al centro abitato.

I passanti che si sono trovati davanti a quella scena così straziante, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. Sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Il decesso dei due 23enni dopo il sinistro

I sanitari purtroppo, per la ragazza ed l’amico, suo coetaneo, non hanno potuto fare nulla. Lei aveva appena festeggiato il suo compleanno. Non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi.

Un terzo ragazzo, che era in macchina con loro, è rimasto gravemente ferito. Lo hanno trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e si trova ora in prognosi riservata.

Gli agenti intervenuti sul posto, al momento stanno prendendo tutti i rilievi del caso. Le generalità dei ragazzi deceduti, al momento non sono state ancora rese note. Tuttavia, tra poche ore è possibile che verrano fuori ulteriori aggiornamenti su questo grave sinistro, che ha portato a conseguenze strazianti.