Un grave ed improvviso lutto è quello che ha colpito l’università di Bologna, che piange l’improvvisa e straziante scomparsa della professoressa Francesca Frassinetti di 55 anni. È rimasta coinvolta in un sinistro con la sua auto, mentre cercava di raggiungere i suoi familiari.

Vista la prematura scomparsa della donna, sono davvero tante le persone che la stanno ricordando con un post sui social, anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 6 febbraio. Precisamente in via Casina, nella provincia di Reggio Emilia, intorno alle 13.30.

Francesca era una docente dell’università di Bologna ed insegnava psico-biologia. Infatti era molto conosciuta proprio per la sua professione.

In quella giornata era sulla sua auto. Era residente nella provincia di Parma, ma era originaria di Carpineti, comune di Reggio Emilia. Stava andando proprio al suo paese per fare visita ad alcuni suoi familiari.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è finita con la sua auto in una scarpata. Non è esclusa la possibilità che possa esser finita fuori strada a causa di un malore. Purtroppo, la sua auto ha preso fuoco e la donna è rimasta incastrata all’interno del veicolo.

Il decesso di Francesca Frassinetti e i messaggi di cordoglio

I sanitari, allertati da altri passanti, sono arrivati sul posto tempestivamente. Però non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita della professoressa. Purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La salma della donna è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Francesca Frassinetti oltre a lasciare i parenti, i colleghi e i suoi alunni, ha lasciato anche due figli adolescenti. Il rettore dell’università Giovanni Molari, su questa perdita ha dichiarato: