Un gravissimo sinistro stradale è quello avvenuto nella serata di martedì 13 dicembre, nella città di Arsiero, in provincia di Vicenza. Purtroppo una donna di 32 anni, che era in auto insieme alla madre, è deceduta per le contusioni riportate. La signora si trova ricoverata in nosocomio.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e stanno cercando di capire anche le responsabilità dei due automobilisti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 22, di martedì 13 dicembre. Precisamente sulla strada provinciale 350, al km 47, nel comune di Arsiero, in provincia di Vicenza.

Le due donne erano a bordo della loro piccola Citroen e probabilmente erano dirette proprio alla loro abitazione. Tuttavia, forse a causa del ghiaccio sulla strada, la donna ha perso il controllo del veicolo.

In quel preciso istante su quella stessa strada, stava passando un altro uomo alla guida della sua Mercedes, che era nella corsia opposta.

Le due auto si sono scontrate e purtroppo, la violenza di quel sinistro è apparsa molto grave sin da subito. La Citroen è finita in un fossato che costeggia la strada e la madre e la figlia, sono rimaste incastrate tra le lamiere del loro veicolo.

Il decesso della donna di 32 anni dopo lo scontro

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed anche i sanitari. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare le due donne dal loro veicolo.

Purtroppo però, per la ragazza non c’era ormai più nulla da fare. I medici intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso, sul luogo in cui è avvenuto il sinistro.

La madre è ora ricoverata all’ospedale San Bortolo, ma è in gravi condizioni di salute. L’altro automobilista che era sul suv Mercedes, risulta essere illeso. Ora saranno solo le ulteriori indagini a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra le due auto.