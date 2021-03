Sono stati momenti di ansia e di paura quelli che hanno vissuto una mamma e i suoi due bambini. La loro auto si è spenta improvvisamente e nel giro di pochi istanti, si è incendiata. La donna per fortuna è riuscita a mettere in salvo se stessa e i suoi figli. Nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Un evento terribile, che si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, i vigili del fuoco ed anche un’ambulanza per la famiglia.

In base alle informazioni rese note nelle ultime ore, il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 4 marzo. Precisamente nel piccolo comune di Casalserugo, in provincia di Padova.

La mamma era uscita per fare le solite commissioni e stava per rientrare in casa. Con lei c’erano sua figlia di 10 anni ed il suo bimbo di 1 anno.

All’improvviso, la Fiat Punto sulla quale stavano viaggiando si è spenta durante la corsa. La donna istintivamente ha provato a riaccenderla, ma è proprio in quell’istante che ha visto le fiamme uscire dal motore.

La giovane madre, senza perdere la sua lucidità, è scesa dal veicolo ed ha preso tra le braccia i suoi bambini, per metterli in salvo. L’incendio ha avvolto la Fiat Punto nel giro di pochi istanti.

Le condizioni della mamma e dei suoi bambini dopo il grave episodio

Tutti i passanti, spaventati nel vedere quella tragica scena, hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale ed anche i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Tutta la zona è stata messa in sicurezza e per fortuna non ci sono stati feriti. Dalle indagini, è emerso che la macchina era alimentata a Gpl e che probabilmente l’incendio è stato causato da un’autocombustione. La donna ha raccontato alle forze dell’ordine che l’auto non le aveva mai dato problemi fino a quel momento.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del Suem, che hanno visitato subito la mamma ed i suoi piccoli. Tutti erano visibilmente sotto shock da quello che avevano appena vissuto, ma per fortuna nessuno ha avuto bisogno di andare in ospedale. I passanti hanno anche provato a consolare la giovane madre e si sono complimentati con lei per il suo gesto eroico.