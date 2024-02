Si chiamavano Costantino e Alessandra Mazza le due persone trovate senza vita nella loro abitazione, che si trova nella zona di Avellino. L’uomo avrebbe messo fine alla vita della figlia, forse al culmine della lite, la 35enne purtroppo da tempo era affetta da una grave patologia.

Gli inquirenti in queste ore stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, anche per capire cosa è successo in quella casa. Da ciò che è emerso all’interno c’era anche la madre della ragazza, che ora è sotto shock dall’accaduto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio. Precisamente nella casa che si trova in via Bosco dei Preti, che si trova nel comune di Avellino.

L’uomo di 63 anni, dicono che era molto legato alla figlia 35enne, che però da tempo era costretta ad una sedia a rotelle. Il padre soffriva molto per questa situazione, ma non è ancora chiaro se il delitto è avvenuto al culmine di una lite. Costantino Mazza avrebbe usato l’arma detenuta legalmente.

Cosa è successo a Costantino e Alessandra Mazza

CREDIT: ANGELO GIORDANO

La ragazza che aveva un legame molto profondo con il padre, sembrerebbe che soffriva di una grave patologia mentale. Situazione che avrebbe portato a grande dolore e tristezza alla famiglia. L’uomo inoltre, era appena rientrato a casa da un’operazione molto delicata.

Non è ancora chiaro se tutto è successo al culmine di una lite. Comunque il padre avrebbe impugnato l’arma e dopo aver colpito la figlia, l’ha puntata verso di sé, compiendo il gesto estremo. La moglie in quei minuti era in casa ed ha subito chiesto l’intervento dei soccorritori.

I medici sono presto intervenuti nella casa della famiglia, ma per padre e figlia non c’era ormai più nulla da fare. Ora hanno deciso quindi di disporre le autopsie sui corpi, anche per capire come sono deceduti. Intanto tutta la comunità si dice sconvolta da quello che è successo e dalle grave perdite subite. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.