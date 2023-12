Shock nel savonese dove nella tarda serata di ieri, mercoledì 20 dicembre, due persone sono morte in un terribile incendio divampato in una palazzina in via Aurelia ad Andora. Le vittime, padre e figlia, avevano rispettivamente 80 e 53 anni. Si indaga per scoprire le cause del disastro.

Una tragedia immane è avvenuta nella notte scorsa ad Andora, piccola cittadina della provincia di Savona, in Liguria, ed è purtroppo costata la vita a due persone.

Erano circa le 23:00 di ieri sera quando i residenti di una palazzina di via Aurelia, sentendo puzza di fumo e vedendo le fiamme uscire dall’appartamento al primo piano, allertavano subito i Vigili del Fuoco.

I Pompieri, giunti sul posto tempestivamente, notando che le fiamme si erano ormai propagate anche verso altri appartamenti, hanno ordinato l’evacuazione dell’intera palazzina e iniziato subito le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Quando sono finalmente riusciti ad entrare, hanno trovato i corpi ormai senza vita dei due residenti dell’abitazione. Si tratta di un uomo e di una donna, padre e figlia, rispettivamente di 80 e 53 anni. I loro nomi erano Gualtiero e Maurizia Corio.

Padre e figlia morti: si indaga

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti anche i Carabinieri, la Croce Bianca e la Protezione Civile.

Saranno effettuati tutti i dovuti rilievi, per capire da dove siano scaturite le fiamme e se ci siano responsabilità.

La tragedia ha ovviamente scosso tutta la comunità di Andora. Il sindaco Mauro Demichelis ha dichiarato:

L’Amministrazione Comunale è vicina alle famiglie così duramente colpite e alle persone sfollate che questa notte abbiamo accolto nella sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile dove è in corso l’attività di assistenza da parte di tutti gli uffici comunali che proseguirà fino a quando sarà necessario. Ringrazio i Vigili del Fuoco, il Comando Carabinieri la Croce Bianca e la Protezione Civile per il tempestivo intervento e per l’aiuto fornito alle persone coinvolte.

