Cervinara in lutto per l'ultimo straziante addio a Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, le 28enni morte in un grave incidente

Sono stati celebrati nel primo pomeriggio di ieri, martedì 13 settembre, i funerali di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, le due 28enni che hanno perso la vita in un grave sinistro. Avevano passato la serata nei locali della zona ed il tutto è avvenuto proprio mentre stavano rientrando. Erano a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni.

La camera ardente è stata allestita proprio nella chiesa in cui si è tenuto il funerale, quella di Gesù Misericordioso di Cervinara, in provincia di Avellino.

Sono davvero tante le persone che hanno accolto i due feretri tra le lacrime. Il parroco e tutti i presenti non sono proprio riusciti a trattenere la commozione per queste due perdite così improvvise e premature.

Il sindaco Caterina Lengua in segno di rispetto per le due ragazze, ha scelto di proclamare il lutto cittadino, proprio nelle ore in cui il parroco ha ufficiato la messa. Inoltre, alla fine del funerale e all’uscita dei due feretri, tutti gli amici hanno fatto volare in aria dei palloncini.

I presenti con le lacrime agli occhi, hanno rotto il silenzio con un lungo applauso. La mamma di Giovanna, una delle loro amiche coinvolta anche lei nello scontro, sui social ha voluto scrivere un messaggio per salutarle. La donna ha scritto:

Non siete state solo delle amiche, ma delle sorelle, avete condiviso il divertimento, i pianti, le gioie, le risate, le ore interminabili di compagnia, lo studio, le confidenze, l’amore reciproco l’una con l’altra, il rispetto. Tutto questo ha fatto di voi un gran gruppo di persone per bene.

Il sinistro in cui Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano hanno perso la vita

I fatti sono avvenuti intorno alle 4 del mattino di domenica 11 settembre. Precisamente in via San Cosma, a Cervinara, in provincia di Benevento.

Tuttavia, probabilmente mentre stavano rientrando a casa all’alba, Marilina che era la giovane alla guida, ha perso improvvisamente il controllo della sua Fiat 500. Si sono scontrate contro il muretto di una villa.

Purtroppo le due 28enni non ce l’hanno fatta. Hanno perso la vita praticamente sul colpo, erano a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni. Le altre due ragazze che erano nel veicolo, Marilina e Giovanna, sono ricoverate in ospedale, ma non risultano essere in pericolo di vita.