Si sono scontrate contro un muretto le 4 ragazze che purtroppo all’alba di domenica 11 settembre sono rimaste coinvolte in un grave sinistro. Alessandra Taddeo e la sua amica d’infanzia Roberta Iuliano non ce l’hanno fatta, a causa della gravità dello scontro. Avevano entrambe 28 anni.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti hanno dovuto chiedere aiuto anche ai vigili del fuoco per liberare i corpi dall’abitacolo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 4 del mattino di domenica 11 settembre. Precisamente in via San Cosma, a Cervinara, in provincia di Benevento.

Le 4 ragazze si conoscevano sin da quando erano piccoline ed avevano passato la serata tra i locali della zona. Lo scopo era proprio quello di passare del tempo all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

Tuttavia, probabilmente mentre stavano rientrando a casa, Marilina che era la giovane alla guida, ha perso improvvisamente il controllo della sua Fiat 500. Si sono scontrate contro il muretto di una villa.

Purtroppo le due 28enni non ce l’hanno fatta. Hanno perso la vita praticamente sul colpo, erano a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni. Le altre due ragazze che erano nel veicolo Marilina e Giovanna, sono ricoverate in ospedale, ma non risultano essere in pericolo di vita. Sul posto insieme ai sanitari, sono arrivate anche molte persone e i soccorritori hanno vissuto attimi di tensioni.

Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, chi sono le ragazze che hanno perso la vita

Alessandra si era laureata solo pochi giorni fa in medicina, stava provando a seguire le orme di suo padre, anche lui medico. Anche Roberta si era laureata in legge poche settimane fa.

Tutte e 4 le amiche si conoscevano da quando erano bambine ed erano davvero molto legate. Tutte vengono da famiglie conosciute e stimate nella zona e la notizia si sta diffondendo molto velocemente in tutto il paese.

Infatti sono davvero tante le persone che stanno affidando ai social un pensiero per le giovani che non ce l’hanno fatta. Gli agenti intervenuti dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, si sono messi a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.