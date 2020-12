Una vicenda con un lieto fine, è avvenuta la notte di Natale ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Un neonato è stato abbandonato in ospedale da sua madre, subito dopo il parto e tutta la comunità si è mobilitata in fretta per aiutarlo. Ha trovato una coppia disposta a prenderlo in affidamento.

Un evento che ha colpito migliaia di persone. In molti hanno fatto il possibile per donandogli tutto ciò di cui ha bisogno. Ha ricevuto molti regali da parte di tantissime persone.

Tutto è avvenuto nella notte di Natale, all’ospedale Sant’Ottone Frangipane. La mamma subito dopo il parto, ha deciso di non riconoscere il suo bimbo. Una scelta dura e difficile da prendere, ma che ha sicuramente alla base delle motivazioni valide.

I medici, come da procedura prevista in queste situazione, in un primo momento hanno messo a disposizione un supporto psicologico per la donna, affinché potesse pensare bene alla sua decisione.

Nonostante il loro tempestivo intervento, la ragazza non ha cambiato idea ed infatti il suo piccolo è stato iscritto sulle liste per l’affido.

La notizia di quanto accaduto, ha fatto presto il giro della comunità. In molti si sono mobilitati per cercare di aiutarlo. Infatti all’ospedale sono arrivati diversi doni e tutto il necessario per il piccolo. Tutto lo staff della struttura ospedaliera, si è commosso nel vedere la “Gara di Solidarietà”, di tutte quelle persone.

Neonato abbandonato, affidato ad una coppia

CREDIT: ANGELO GIORDANO

Oltre a tutti i doni che il bimbo ha ricevuto, una coppia del posto senza figli, appena è venuta a conoscenza della triste storia, ha deciso di andare in ospedale proprio il giorno di Natale, per poterlo portare a casa.

Tuttavia, la famiglia non ha ancora adottato definitivamente il neonato. Questa è una situazione temporanea che di solito dura circa 8 mesi, in attesa che arrivi l’adozione definitiva.

Sarà il Tribunale dei Minore a decidere. Gli assistenti sociali potranno decidere se ufficializzare l’adozione per questa giovane coppia o trovare una nuova famiglia per il neonato.