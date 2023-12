Si chiamava Mery Conte ed aveva solamente 23 anni, purtroppo nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, è rimasta coinvolta in un grave sinistro che non le ha lasciato scampo. Alla guida c’era il fidanzato e con loro c’era anche un amico, entrambi rimasti feriti.

Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono intervenute anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto liberare i tre ragazzi dalle lamiere del veicolo, che era completamente distrutto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno all’1 di notte, tra mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre. Precisamente nei pressi di via Serao e via Nenni, in zona Aversa, in provincia di Caserta.

Mery era originaria di Qualiano, a Napoli, dopo il diploma aveva deciso di intraprendere la carriera da estetista. Quella sera era in macchina con il fidanzato ed un loro amico.

Erano a bordo di una Mini Cooper. Quando all’improvviso, il giovane ha perso il controllo del veicolo, forse per l’asfalto reso bagnato dalla pioggia. Si è scontrato prima con un albero e poi ha finito la corsa contro un muretto.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Mery Conte dopo il sinistro

I vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per liberare i feriti dalle lamiere, ma quando hanno affidato Mery ai medici, per lei era ormai troppo tardi. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il fidanzato e l’amico entrambi sono ricoverati all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. I medici hanno sottoposto l’automobilista ai test di rito, ma sarebbe risultato negativo.

La notizia della scomparsa della ragazza, ha lasciato attonita e sconvolta tutta la comunità. In tanti sui social ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per lei e per i suoi cari. In uno di questi una sua amica ha scritto: “Mi rimane solo di pensare alle serate, i momenti fantastici e le risate fatte insieme. Riposa in pace amore mio!”