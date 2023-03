Christian Donzello ha perso la vita a soli 16 anni, a causa di un sinistro stradale. Era in sella alla sua moto, quando si è scontrato contro una vettura guidata da un 24enne. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un altro ragazzo di 18 anni, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

A raccontare quanto accaduto, dopo diverse indiscrezioni emerse, è stato un testimone presente al momento dei fatti. Si tratta di un 18enne che ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Giorno.

Si era parlato di una gara clandestina, dopo che sono stati rinvenuti a terra alcuni bossoli di una scacciacani. È accaduto la scorsa domenica, 12 marzo e in quella zona industriale c’erano circa 200 ragazzi, tutti alla guida delle loro moto.

Il testimone racconta che non si è trattato di una gara illegale e che non sa perché a terra ci fossero bossoli di una scacciacani. Si erano incontrati per un raduno non autorizzato. L’intera e triste scena si è consumata davanti ai suoi occhi. Ecco il suo racconto:

Ho capito subito che doveva essere finita male. Aveva gli occhi incredibilmente rossi, semichiusi, aveva perso conoscenza. Non c’era nessuna gara clandestina. Solo un raduno non autorizzato di appassionati di moto. I bossoli di scacciacani? Non so come siano finiti lì, ma certo non c’erano starter a dare il via. La macchina ha svoltato senza calcolare bene le distanze e le due moto sono finite addosso. L’altro ragazzo ferito si è seduto sul marciapiede. Si teneva la gamba. gli ho chiesto come stava, mi ha detto che al momento ancora non sentiva il dolore dopo l’adrenalina dell’impatto. Non si può morire così.