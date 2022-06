Aveva trovato lavoro in Italia e finalmente era arrivato il momento di tornare nel suo paese per sposarsi: Keoule Dembele è morto investito

La tragedia è accaduta a Mestre, Keoule Dembele è morto a 24 anni, investito da un’automobilista alla guida sotto effetto di droghe, che ha invaso la pista ciclabile, convinto che stesse procedendo su una corsia della strada.

Era originario di Mali e si era trasferito da anni in Italia, in cerca di una vita migliore. Keoule Dembele era riuscito a trovare un lavoro stabile come operaio e a costruire la sua vita, tra pochi mesi si sarebbe dovuto sposare con la donna che amava. Purtroppo la sua vita è stata spezzata all’improvviso, per colpa di un’automobilista alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo di 24 anni si trovava sulla pista ciclabile, quando è stato falciato dal mezzo.

Subito è stato lanciato l’allarme al 118, ma gli operatori sanitari, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo. L’impatto è stato troppo violento e i traumi riportati troppo gravi.

I paramedici hanno deciso di trasportarlo in ospedale in codice rosso, anche se erano già consapevoli delle sue gravissime condizioni. Arrivato alla struttura sanitaria, il cuore di Keoule Dembele ha cessato di battere per sempre.

Arrestato l’uomo che ha investito ed ucciso Keoule Dembele

Il guidatore, prima di investirlo, aveva già impattato contro i paletti per strada e, alla fine, dopo aver travolto il giovane, si è schiantato contro una recinzione e si è capovolto. Non solo, dopo il mortale incidente, l’uomo ha anche cercato di fuggire dalle forze dell’ordine, ma è stato fermato ed arrestato. Dopo i controlli, è risultato positivo alla cannabis e alla cocaina. Si tratta di un ragazzo di circa 36 anni, già noto alle autorità e residente nel comune di Roncade, in provincia di Treviso.

Keoule ha perso la vita a 24 anni, viveva in Italia da 8 anni insieme ad alcuni parenti. Aveva trovato un lavoro ed era quasi riuscito a guadagnare i soldi per realizzare il suo sogno più grande, tornare nel suo paese e sposarsi con la donna della sua vita.