Sono in corso tutte le indagini del caso per la triste e straziante morte della piccola Lavinia Trematerra, di soli 7 anni. I genitori al momento sono ancora a Monaco e gli inquirenti del posto hanno deciso di avviare una perizia sulla statua che ha travolto ed ucciso la bimba.

La tragedia si è consumata lo scorso venerdì 26 agosto. La famiglia che vive a Napoli, si trovava in Germania per una vacanza.

La bambina era con una sua amica a giocare nel cortile dell’hotel a 4 stelle dove alloggiavano. Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la statua alta un metro e 40 centimetri che pesa circa 200 kg, le è crollata addosso.

I genitori quando l’hanno sentita urlare sono subito intervenuti e dopo averla liberata, l’hanno portata d’urgenza in ospedale.

Però, è proprio nella struttura ospedaliera che due ore dopo il suo arrivo, ha esalato il suo ultimo respiro. I traumi riportati ai polmoni, al fegato e alla milza, per la piccola Lavinia sono risultati essere troppo gravi.

Nel cortile dove si è consumata la tragedia non risultano esserci delle telecamere. La statua pare che fosse lì da molto tempo, ma dalle informazioni emerse, non era ben ancorata al suolo. Per questo gli inquirenti hanno deciso di avviare una perizia.

Il rientro in Italia della salma della piccola Lavinia Trematerra

I genitori per ora sono ancora a Monaco e nei giorni scorsi alcune coppie di parenti li hanno raggiunti. Viste le indagini per poter riportare la salma della piccola in Italia, si dovrà attendere l’autopsia.

La madre, il giorno dopo la perdita subita, ha voluto informare tutti i suoi amici con uno straziante messaggio sui social.

Da quel momento sono davvero tante le persone che con dei post stanno mostrando affetto e vicinanza a questa coppia, che ha perso la loro unica figlia. Tutti hanno descritto Lavinia come una bambina solare, dolce e socievole.