Ci sono ancora molte domande a cui gli inquirenti devono trovare una risposta sulla straziante ed improvvisa morte della piccola Lavinia Trematerra. La madre prima che la notizia si diffondesse, ha voluto pubblicare un messaggio di addio per la sua bimba.

Le autorità tedesche al momento stanno ancora portando avanti le indagini, per questa vicenda terribile. Infatti dopo aver ascoltato i genitori, hanno sottoposto ad interrogatorio anche i gestori della struttura.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata 3 giorni fa, lo scorso venerdì 26 agosto. Precisamente in un hotel che si trova a Monaco di Baviera.

Da ciò che è emerso, sembrerebbe che la bambina che viveva a Napoli ed era in vacanza, stava giocando nel giardino dell’hotel in cui alloggiavano.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una statua di marmo, non fissata al suolo, le è caduta addosso. Il padre che era nelle vicinanza, è subito intervenuto e l’ha trasportata d’urgenza in ospedale.

I traumi riportati per la piccola però, sono risultati essere fatali. Purtroppo è proprio in nosocomio che i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo terribile decesso. Le autorità tedesche ora sono a lavoro per capire la dinamica.

Il messaggio della mamma di Lavinia Trematerra su Facebook

I due genitori sono due noti avvocati della città di Napoli e sono molto stimati. Per questo da quando la notizia si è diffusa, sono state davvero tante le persone che hanno voluto mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia, per la perdita subita.

È stata Valentina Poggi, la madre della piccola Lavinia, a voler pubblicare per prima un messaggio di addio per la sua amata bimba. La donna, sul suo profilo Facebook, ha scritto: