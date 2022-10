Un bilancio straziante è quello di un grave sinistro avvenuto nella notte di venerdì 7 ottobre, nella provincia di Arezzo. Tre sono i veicoli coinvolti, una ragazza di 22 anni purtroppo ha perso la vita, mentre altri 7 ragazzi sono ricoverati in ospedale, per le cure del caso.

Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità. Tutti erano usciti per una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 23.30 di venerdì 7 ottobre. Precisamente all’interno del centro abitato di Vitiano, procedendo in direzione di Arezzo.

Le auto coinvolte nel sinistro sono 3 e tutte con a bordo dei ragazzi. La giovane che non ce l’ha fatta, era sul lato passeggero e alla guida del veicolo, c’era un suo amico.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto lo scontro, ma il bilancio è apparso straziante sin da subito. I passanti appena si sono resi conto della gravità dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti e con la speranza di poter salvare la giovane, l’hanno rianimata a lungo. Tuttavia, i loro disperati tentativi sono risultati essere del tutto inutili. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La dinamica dello scontro in cui la ragazza di 22 anni ha perso la vita

Gli agenti intervenuti per fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica ed anche le eventuali responsabilità.

A bordo dei tre veicoli c’erano tutti ragazzi di giovane età, che molto probabilmente erano usciti per passare una serata di divertimento e festa.

Le sette persone che hanno riportato fratture e contusioni per ora sono ricoverate in ospedale, per tutti i controlli del caso. Come da prassi, i tre automobilisti sono stati sottoposti ai test per l’alcol e per sostanze stupefacenti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.