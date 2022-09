Un terribile incidente stradale è quello avvenuto all’alba di domenica 4 settembre, sull’A21. La vittima purtroppo è una ragazza di soli 17 anni, che a causa del violento impatto, è morta sul colpo. I medici arrivati sul posto in elisoccorso, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Sull’accaduto ora stanno indagando le forze dell’ordine, ma il tutto sembra essere avvenuto autonomamente. Non risultano infatti esserci altri veicoli coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 4 del mattino, di domenica 4 settembre. Precisamente lungo l’autostrada A21, nel tratto che va da Pontevico a Manerbio, in provincia di Brescia.

I due ragazzi avevano passato una serata all’insegna del divertimento. Probabilmente erano su quel tratto di strada e stavano per rientrare a casa.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il 21enne alla guida del veicolo ha perso il controllo. Sono usciti fuori strada e per loro l’impatto è stato davvero molto violento.

I passanti che hanno assistito alla scena, si sono presto resi conto della gravità della situazione. Per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e anche ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Nel luogo in cui è avvenuta la tragedia, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polstrada.

Incidente sull’A21, le indagini e il decesso della ragazza

I medici intervenuti sul posto con l’elisoccorso, purtroppo non sono riusciti a fare nulla per la ragazza di soli 17 anni. A causa dei traumi riportati nell’impatto, ha perso la vita sul colpo.

L’automobilista, invece, non è apparso in condizioni critiche. Tuttavia, dalle analisi e dai controlli di routine, è emerso che era positivo all’alcol test. Era alla guida con un tasso alcolemico di 1.12.

Per questo motivo gli inquirenti hanno disposto il suo arresto, ma gli hanno concesso i domiciliari nella sua abitazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo triste episodio.