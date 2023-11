Avvistata l’auto di Filippo Turetta: “Si vede solo la sagoma del guidatore”

Nuovi aggiornamenti sulla scomparsa degli ex fidanzati. L’auto di Filippo Turetta, 22 anni, indagato per il tentato delitto di Giulia Cecchettin, è stata avvistata in Austria.

Poche ore fa, è emersa la notizia di un video che si trova nelle mani degli inquirenti e che ha ripreso Filippo Turetta mentre aggredisce Giulia Cecchettin. Le immagini sono state catturate dalle telecamere dello stabilimento Dior di Fossò, comune in provincia di Venezia, proprio sulla stesa strada in cui erano già state rinvenute delle macchie di sangue e dei capelli, ora in attesa di essere analizzati. Potrebbero appartenere proprio a Giulia.

Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, ha fatto sapere che la Fiat Punto di Filippo Turetta sarebbe stata avvistata in una cittadina austriaca.

L’auto di Filippo Turetta è stata avvistata all’estero, in una cittadina dell’Austria. Nell’auto si vede solo la sagoma del guidatore, l’avvistamento è avvenuto tramite un dispositivo elettronico.

Dopo gli elementi trovati a Fossò, gli inquirenti hanno diffuso un mandato di arresto internazionale per Filippo Turretta. L’auto del 22enne è stata avvistata per l’ultima volta, intorno alle 9:07 di domenica, in località Ospitale di Cortina, verso Dobbiaco. Per questo la pista austriaca, per il momento, potrebbe essere quella più sensata. Purtroppo le autorità sospettano che il ragazzo possa aver tolto la vita all’ex fidanzata Giulia Cecchettin, per poi fuggire lontano dall’Italia.

Il video di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Le notizie che stanno arrivando non rassicurano nessuno. Si sta purtroppo componendo un mosaico che speravamo di non dover mai comporre. Le parole in quel video fanno tremare le vene e i polsi. Noi non abbiamo nessuna informazione dettagliata. C’è tanta attenzione e fiducia nelle forze dell’ordine.

Questo il commento del legale della famiglia di Giulia Cecchettin dopo la notizia del video. Le immagini delle telecamere hanno ripreso il giovane mentre colpisce la sua ex fidanzata a mani nude, in modo violento, tanto da farla cadere, per poi prenderla a calci. La voce di Giulia, mentre urla “Mi fai male” è l’ultima prova di quella drammatica serata.