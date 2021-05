Al momento le cause che hanno portato al decesso di Federica Morsiani e del bimbo che aveva in grembo sono ignote

Una notizia devastante quella che ha colpito la piccola comunità di Bagnara di Romagna, un piccolo comune in provincia di Ravenna. Federica Morsiani, di soli 38 anni, è morta a seguito di un malore che l’ha colpita nel sonno nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. La donna si trovava all’ottavo mese di gravidanza e, purtroppo, se ne è andato per sempre anche il bimbo che portava in grembo. Al momento sono ignote le cause del decesso.

Quella che sta per concludersi è stata una settimana devastante in quanto a morti nel nostro paese. Soltanto ieri si sono diffuse le immagini del funerale di Concetta Zicari. La donna di 38 anni originaria della Calabria morta pochi giorni dopo la nascita della sua bambina. Bambina che non è riuscita a tenere in braccio nemmeno una volta. Fatale per lei le complicanze a cuore e polmoni dovute al Coronavirus.

L’Italia oggi piange anche la giovane Federica. Anche lei 38 anni e anche lei felice per l’imminente arrivo di un bambino.

Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi la donna è morta nel sonno nella sua casa di Bagnara di Romagna. A lanciare l’allarme, intorno alle 06:00 del mattino, è stato il marito che ha notato il corpo della moglie ormai esanime.

Purtroppo, questa volta la tragedia è doppia. Perché Federica era all’ottavo mese di gravidanza e a breve avrebbe stretto tra le braccia il suo bambino.

I medici, intervenuti tempestivamente subito dopo la chiamata dell’uomo, non hanno potuto far nulla per salvare le due vite.

Stando ai primi rilievi, pare che la donna non soffrisse di alcuna patologia pregressa. Per capire quale sia stata la causa del decesso, è stata disposta un’autopsia che sarà svolta in questi giorni dai medici legali.

Il cordoglio per la morte di Federica Morsiani

Federica Morsiani era amata e stimata da tutta la comunità di Bagnara. Aveva lavorato per anni educatrice scolastica e negli ultimi anni lavorava come bibliotecaria nella Cooperativa Il Mosaico di Mordano, nel bolognese.

Il sindaco di Bagnara ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per questa tragica scomparsa, pubblicando un lungo e commovente post sulla sua pagina Facebook: