La morte di Concetta Zicari ha addolorato l’intero mondo del web. Una mamma che si è spenta a soli 38 anni, poco dopo aver dato alla luce la sua bambina e senza mai averla potuta abbracciare.

Purtroppo Concetta ha contratto il Covid-19 e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Il virus aveva già compromesso i suoi polmoni e non è riuscita a vincere la sua dura battaglia.

Il funerale per l’ultimo saluto alla 38enne si è già svolto, con una cerimonia stretta. Il marito e papà della sua bambina, Luigi Tavernise, si è ritrovato costretto a fissare quella bara, che conteneva l’amore della sua vita, strappato via dal suo affetto troppo presto. Tutti i presenti erano travolti da un dolore che non ha misure. Tutti in lacrime.

L’intera famiglia e gli amici più stretti, riuniti per dare un ultimo saluto alla cara Concetta Zicari. Tutti che le rivolgevano parole dolci e che ricordavano quell’amore per Luigi, con il quale condivideva la vita da sei anni e la sua gioia dopo aver scoperto che sarebbe diventata mamma.

Concetta ha dato alla luce la sua bambina, ma non ha mai potuto stringerla tra le braccia. Una madre che ha scoperto di essere positiva al maledetto Covid-19, soltanto tre giorni prima del parto. Ma non aveva nessuna malattia e la preoccupazione non era poi così tanta. Finché tutto non si è trasformato in un incubo che nessuno dimenticherà mai.

Dopo il parto, le condizioni di Concetta sono peggiorate in modo drastico e dalla tac è risultato che i suoi polmoni erano danneggiati. Il team medico ha deciso per un suo trasferimento all’ospedale di Catanzaro. Ma anche qui, la situazione è apparsa subito critica, tanto che si è parlato di un trapianto di cuore e di polmoni. Questa madre di 38 anni ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine il Covid ha vinto la battaglia e lei si è spenta per sempre.