Bagnolo Mella in lutto, Carlotta Cozzi è morta a 16 anni poche ore dopo il suo arrivo in ospedale

Tutto è iniziato a seguito di un malore improvviso e, alla fine, il cuore di Carlotta Cozzi, una ragazza di appena 16 anni, ha cessato di battere per sempre. A nulla sono serviti i tentativi dei medici nell’ospedale, il loro unico scopo era solo quello di cercare di salvarle le vita.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita drammatica e straziante, che ha scosso un’intera comunità. Ad annunciare la triste notizia è stata proprio la sorella della giovane vittima.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è iniziato nel pomeriggio di martedì 28 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia.

Carlotta ha iniziato ad accusare uno strano malore. In pochi minuti, le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente. Per questo i suoi genitori hanno allertato in fretta i sanitari.

Un’ambulanza è arrivata nell’abitazione tempestivamente, ma la situazione della ragazza è apparsa disperata sin da subito. Tuttavia, i medici hanno deciso di trasporla lo stesso in ospedale, con la speranza di poterla salvare.

Carlotta Cozzi nel nosocomio ha subito un delicato intervento e tutta la comunità ha pregato affinché riuscisse a tornare a casa. Però nella mattinata di mercoledì 29 dicembre, è arrivata la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il cuore della giovane aveva ormai cessato di battere per sempre.

Il messaggio della sorella di Carlotta Cozzi dopo il suo decesso

La ragazza di appena 16 anni frequentava l’istituto Golgi, che si trova a Brescia. Lei e tutta la sua famiglia sono molto conosciuti ed infatti in queste ore, sono tante le persone che stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social. La sorella Valentina, per avvisare tutti della perdita che hanno subito, sul suo profilo Facebook ha scritto:

Purtroppo Carlotta non ce l’ha fatta e ci ha lasciati. Vi chiedo rispetto per il nostro lutto. Il funerale sarà venerdì pomeriggio. Grazie a tutti per le preghiere.

I genitori nonostante il dolore per la morte della loro figlia, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Un gesto d’amore che potrà aiutare chi ne ha bisogno.