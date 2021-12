Una bambina di 10 anni è annegata in un fiume davanti agli occhi della sua mamma. La donna ha cercato di tenerle la mano, nel tentativo di salvarla da quella corrente troppo forte.

Ma alla fine, la piccola è scomparsa nell’acqua del fiume Dragogna, ad Istria. La più grande penisola del mare Adriatico che si trova tra il Golfo di Trieste il golfo di Quarnero, condivisa da Croazia, Slovenia e Italia.

Stavano cercando di portare a termine il loro viaggio dalla Turchia verso l’Europa. Prima di realizzare il loro sogno però, dovevano tener testa alla piena del fiume. I fratelli della bambina, un ragazzo di 18 anni e un bambino di cinque, sono riusciti ad attraversare il corso d’acqua prima di lei. La mamma e la bambina di 10 anni sono invece state travolte dalla forte corrente.

La donna ha provato a tenere la mano di sua figlia e ad aggrapparsi al tronco di un albero, ma la corrente ha trascinato via la piccola, non lasciandole scampo.

La 47enne è stata soccorsa da due poliziotti e un abitante della zona e in seguito portata in ospedale in gravi condizioni fisiche. Secondo le notizie diffuse era a rischio di ipotermia ed era sotto choc, forse per ciò che era successo alla sua bambina.

Le ricerche della bambina di 10 anni: trovata morta

Le autorità hanno avviato le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la notte e anche per il giorno successivo. In tanti hanno pregato che venisse trovata ancora viva, ma più passavano le ore e più la speranza svaniva. Ieri, 11 dicembre, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni. La notizia è arrivata dalla polizia croata.

Sono diversi i migranti ancora bloccati in quella zona, che si accampano dentro le tende o in case abbandonate, a causa delle rigide condizioni meteo.