Lutto a Finale Emilia, purtroppo la piccola Yousra Assaban di 11 anni, non ce l'ha fatta: era affetta da altre patologie

Il Covid ha portato via un altro piccolo angelo. Purtroppo un grave lutto ha colpito la comunità di Finale Emilia, in provincia di Modena. Una bambina di soli 11 anni, chiamata Yousra Assaban, positiva al virus e già affetta da altre patologie, ha perso la vita. Tutti i tentativi dei medici di salvarla, si sono rivelati vani, poiché l’infezione le ha portato gravi complicazioni.

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ovviamente ha scosso moltissime persone. Sul web infatti sono stati pubblicati tanti messaggi cordoglio per la piccola e per i suoi familiari.

In base alle informazioni che hanno reso pubbliche i media locali, il dramma si è consumato nelle scorse ore. La bimba era ricoverata già da due settimane all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Ha scoperto di essere positiva insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli. Infatti tutti ora sono in isolamento domiciliare, poiché ancora positivi al tampone per il Covid-19.

Purtroppo la piccola Yousra era già affetta da altre patologie molto gravi. Infatti quando ha scoperto di aver contratto il virus, la sua situazione si è aggravata drasticamente nel giro di poco tempo.

I medici, in un primo momento, hanno deciso di ricoverarla nel nosocomio del Sant’Orsola. Subito dopo hanno disposto il suo trasferimento nel reparto di terapia intensiva, dove era ricoverata già da due settimane circa.

Lo strazio del papà della piccola Yousra Assaban

Purtroppo con il passare dei giorni, la sua situazione è peggiorata ulteriormente, proprio fino al suo tragico ed improvviso decesso. I medici non sono riusciti più a fare nulla per salvarla. Il papà in un’intervista con la Gazzetta di Modena, ha dichiarato:

Era già malata, ora siamo distrutti. Per noi è molto difficile da accettare. Speriamo che questo male possa fermarsi. È brutto quando perdi una persona che ami.

La piccola Yousra è una delle vittime più giovani di questa terza ondata. Purtroppo in questo ultimo periodo, il Covid sembra colpire anche le persone più giovani.